Футболисты «Локомотива» братья Миранчук и Тарасов стали комментаторами
Полузащитники московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки стали комментаторами.
Футболисты прокомментировали матч девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Локомотив».
Видео с комментариями опубликовала пресс-служба железнодорожников на YouTube-канале.
Все трое футболистов приняли участие в матче, а Алексей Миранчук стал автором второго забитого гола.
Ранее «Локомотив» уступил швейцарскому «Люцерну» в контрольном матче.
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