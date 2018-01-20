Футболисты «Локомотива» братья Миранчук и Тарасов стали комментаторами

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Полузащитники московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки стали комментаторами.

Футболисты прокомментировали матч девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Локомотив».

Видео с комментариями опубликовала пресс-служба железнодорожников на YouTube-канале.

Все трое футболистов приняли участие в матче, а Алексей Миранчук стал автором второго забитого гола.

Ранее «Локомотив» уступил швейцарскому «Люцерну» в контрольном матче.

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