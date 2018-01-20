Тренер Кулижникова рассказал, как влияет на спортсмена ситуация с допуском на ОИ-2018

Тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев рассказал, как влияет на Павла Кулижникова ситуация с допуском на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в случае получения приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Кулижников в 2012 году был дисквалифицирован за употребление метилгексанамина. Это может стать причиной недопуска конькобежца.

«Это субъективные моменты, которые сидят в голове, но напрямую не сказываются, так как Павел уже пережил эту ситуацию. У Кулижникова уже было несколько таких моментов за его непродолжительную карьеру», — приводит слова Дорофеева ТАСС.

Тренер отметил, что независимо от решения МОК в жизни Кулижникова будет ещё много турниров. Он добавил, что в это непростое время трудно уйти от политики.

Ранее сообщалось, что МОК сократил пул российских атлетов, которые могут быть допущены к ОИ-2018.