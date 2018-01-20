Тренер Кулижникова рассказал, как влияет на спортсмена ситуация с допуском на ОИ-2018
Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в случае получения приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Кулижников в 2012 году был дисквалифицирован за употребление метилгексанамина. Это может стать причиной недопуска конькобежца.
«Это субъективные моменты, которые сидят в голове, но напрямую не сказываются, так как Павел уже пережил эту ситуацию. У Кулижникова уже было несколько таких моментов за его непродолжительную карьеру», — приводит слова Дорофеева ТАСС.
Тренер отметил, что независимо от решения МОК в жизни Кулижникова будет ещё много турниров. Он добавил, что в это непростое время трудно уйти от политики.
Ранее сообщалось, что МОК сократил пул российских атлетов, которые могут быть допущены к ОИ-2018.