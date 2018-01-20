Футболист Марков объяснил, почему не вернулся в «Зенит»
«А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там много квалифицированных нападающих. Не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке», — цитирует Маркова «Спорт-Экспресс».
Форвард отметил, что знает много примеров, когда перешедшие в «Зенит» футболисты переставали выходить на поле и теряли физические кондиции и игровой тонус.
«Тем более уже можно слагать легенды о том, как питерский клуб делает ставку на своих воспитанников», — добавил Марков.
Ранее источник сообщил о сроках действия контракта футболиста Маркова с «Динамо».