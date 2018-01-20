Николаев выиграл 13-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков

Короткая ссылка
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева выиграл 13-й этап ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Этап проходил в Аргентине, Николаев преодолел дистанцию 368 км за 5 часов 59 минут.

Второе место также заняли российские спортсмены: команда Айрата Мардеева отстала на 50 секунд. Третьими стали представители Чехии под руководством Мартина Коломы.

Николаев продолжает лидировать в общем зачёте с отрывом в 3 часа 54 минуты от белоруса Сергея Вязовича. Мардеев также входит в тройку призёров.

Ранее сообщалось, что главный конкурент Николаева Вильягра за победу на «Дакаре» сошёл с гонки.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru