Николаев выиграл 13-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков
Этап проходил в Аргентине, Николаев преодолел дистанцию 368 км за 5 часов 59 минут.
Второе место также заняли российские спортсмены: команда Айрата Мардеева отстала на 50 секунд. Третьими стали представители Чехии под руководством Мартина Коломы.
Николаев продолжает лидировать в общем зачёте с отрывом в 3 часа 54 минуты от белоруса Сергея Вязовича. Мардеев также входит в тройку призёров.
Ранее сообщалось, что главный конкурент Николаева Вильягра за победу на «Дакаре» сошёл с гонки.