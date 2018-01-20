ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в регулярном чемпионате Евролиги

Короткая ссылка
Московский ЦСКА одержал выездную победу над греческим «Панатинаикосом» в матче 19-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 75:70 в пользу гостей.

Весомый вклад в победу армейцев внёс Серхио Родригес, набравший 21 очко.

Наибольшую результативность в составе «Панатинаикоса» показал Ник Калатес, в активе которого 13 очков, 11 передач и шесть подборов.

Ранее сообщалось, что «Химки» разгромили «Олимпиакос» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru