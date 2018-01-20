ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в регулярном чемпионате Евролиги

Московский ЦСКА одержал выездную победу над греческим «Панатинаикосом» в матче 19-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 75:70 в пользу гостей.

Весомый вклад в победу армейцев внёс Серхио Родригес, набравший 21 очко.

Наибольшую результативность в составе «Панатинаикоса» показал Ник Калатес, в активе которого 13 очков, 11 передач и шесть подборов.

Ранее сообщалось, что «Химки» разгромили «Олимпиакос» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.