«Химки» разгромили «Олимпиакос» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги

В матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские «Химки» на своей площадке разгромили греческий «Олимпиакос» со счётом 82:54.