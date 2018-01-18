«Химки» разгромили «Олимпиакос» в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги
В матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги российские «Химки» на своей площадке разгромили греческий «Олимпиакос» со счётом 82:54.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал российский защитник Алексей Швед, набравший 19 очков.
Этот успех позволил «Химкам», одержавшим 11 побед при восьми поражениях, закрепиться на седьмой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги.
Ранее сообщалось, что Швед был признан самым ценным игроком 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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