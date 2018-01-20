Свидлер сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
Другой представитель России Сергей Карякин вничью с китаянкой Хоу Ифань. Владимир Крамник и Максим Матлаков такде расписали ничью со своими соперниками — англичанином Гавейном Джонсом и американцем Фабиано Каруана соответственно.
По итогам шести туров в активе Крамника 3,5 очка, а Карякин, Матлаков и Свидлер набрали по 3 балла.
Лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.
Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента РШФ.