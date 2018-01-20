Свидлер сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Пётр Свидлер сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в шестом туре соревнований в Вейк-ан-Зее.

Другой представитель России Сергей Карякин вничью с китаянкой Хоу Ифань. Владимир Крамник и Максим Матлаков такде расписали ничью со своими соперниками — англичанином Гавейном Джонсом и американцем Фабиано Каруана соответственно.

По итогам шести туров в активе Крамника 3,5 очка, а Карякин, Матлаков и Свидлер набрали по 3 балла.

Лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента РШФ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru