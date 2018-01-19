Скелетонист Трегубов стал пятым по итогам Кубка мира

Россиянин Никита Трегубов занял пятое место в общем зачёте Кубка мира по скелетону.

Трегубов набрал 1426 баллов по итогам восьми этапов.

Победу в общем зачёте одержал южнокорейский скелетонист Юн Сунбин, набравший 1545 очков. Второе место занял немец Аксель Юнг, третьим стал латыш Томас Дукурс.

Другой представитель России, Александр Третьяков, стал девятым, а Владислав Марченков — 15-м.

Ранее сообщалось, что Елена Никитина стала четвёртой по итогам Кубка мира по скелетону.