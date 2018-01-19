Никитина стала четвёртой по итогам Кубка мира по скелетону

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Россиянка Елена Никитина заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира по скелетону.

Никитина набрала 1306 баллов по итогам восьми этапов.

Победу в общем зачёте одержала Немка Жаклин Лёллинг, набравшая 1628 очков. Второе место заняла её соотечественница Тина Херманн, третьей стала канадка Элизабет Ватье.

Другая представительница России, Рената Хузина, стала 19-й, Юлия Канакина — 21-й, а Мария Орлова — 26-й.

Ранее сообщалось, что нигерийская спортсменка стала первой скелетонисткой из Африки в истории ОИ.

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