Никитина стала четвёртой по итогам Кубка мира по скелетону

Россиянка Елена Никитина заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира по скелетону.

Никитина набрала 1306 баллов по итогам восьми этапов. Победу в общем зачёте одержала Немка Жаклин Лёллинг, набравшая 1628 очков. Второе место заняла её соотечественница Тина Херманн, третьей стала канадка Элизабет Ватье. Другая представительница России, Рената Хузина, стала 19-й, Юлия Канакина — 21-й, а Мария Орлова — 26-й. Ранее сообщалось, что нигерийская спортсменка стала первой скелетонисткой из Африки в истории ОИ.