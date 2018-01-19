Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на этапе КМ в Германии, Кузнецов — третий
Россиянин Павел Кулижников одержал победу в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в немецком Эрфурте.
Спортсмен преодолел дистанцию за 35,03 секунды.
Второе место занял голландец Мишель Мюлдер. Тройку призёров замкнул другой представитель России — Артём Кузнецов.
Алексей Есин показал седьмой результат, а Руслан Мурашов — 11-й.
Ранее сообщалось, что Ангелина Голикова стала третьей в забеге на 500 м на этапе КМ в Германии.
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