Конькобежка Голикова стала третьей в забеге на 500 м на этапе КМ в Германии
Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в немецком Эрфурте.
Российская спортсменка показала результат 38,10 секунды.
Победу одержала чешка Каролина Эрбанова. Второй стала австрийка Ванесса Герцог.
Другая представительница России, Ольга Фаткулина, заняла четвёртое место. Екатерина Шихова пришла восьмой, а Елизавета Казелина — 15-й.
Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку.
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