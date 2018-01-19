Конькобежка Голикова стала третьей в забеге на 500 м на этапе КМ в Германии

Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место в первом забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в немецком Эрфурте.

Российская спортсменка показала результат 38,10 секунды. Победу одержала чешка Каролина Эрбанова. Второй стала австрийка Ванесса Герцог. Другая представительница России, Ольга Фаткулина, заняла четвёртое место. Екатерина Шихова пришла восьмой, а Елизавета Казелина — 15-й. Ранее сообщалось, что сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку.