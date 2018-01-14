Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку
Сборная России заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в Дрездене.
В общей сложности российская сборная завоевала девять медалей — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые.
Первыми в общем зачёте стала сборная Нидерландов — семь медалей (пять золотых и две серебряные), второе место заняла команда Италии — шесть (четыре золотые и две серебряные).
Ранее стали известны имена российских шорт-трекистов, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года.
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