Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку

Сборная России заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в Дрездене.

В общей сложности российская сборная завоевала девять медалей — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Первыми в общем зачёте стала сборная Нидерландов — семь медалей (пять золотых и две серебряные), второе место заняла команда Италии — шесть (четыре золотые и две серебряные).

Ранее стали известны имена российских шорт-трекистов, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года.