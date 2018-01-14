Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку

Короткая ссылка
Сборная России заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в Дрездене.

В общей сложности российская сборная завоевала девять медалей — две золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

Первыми в общем зачёте стала сборная Нидерландов — семь медалей (пять золотых и две серебряные), второе место заняла команда Италии — шесть (четыре золотые и две серебряные).

Ранее стали известны имена российских шорт-трекистов, которые выступят на Олимпийских играх 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119