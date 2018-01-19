Российские скелетонисты Рукосуев и Тарарыченкова выиграли этап Кубка Европы в Инсбруке
Результат Рукосуева — 56,31 секунды.
Вторым стал россиянин Артём Дроздов (отставание 0,03 секунды), третье место разделили Константин Хорошко и британец Крейг Томпсон (+0,21).
Россиянка Алина Тарарыченкова одержала победу в женских заездах этапа КЕ в Инсбруке.
Тарарыченкова показала время 58,6 секунды. Серебро у немки Софии Грибель (+0,16), тройку призёров замкнула ещё одна россиянка — Анастасия Труфанова (+0,54).
Ранее сообщалось, что нигерийская спортсменка Симиделе Адеягбо стала первой скелетонисткой из Африки в истории Олимпийских игр.