CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с высоким уровнем тестостерона

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на шесть месяцев продлил запрет правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о недопуске к соревнованиям спортсменок с повышенным содержанием мужских гормонов.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

IAAF привела научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме. CAS счёл недостаточными полученные материалы и приостановил разбирательство на шесть месяцев.

Таким образом, CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с повышенным тестостероном. В случае отмены IAAF данного правила разбирательство будет прекращено.

Ранее сообщалось, что около 80 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за допинг.