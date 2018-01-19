CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с высоким уровнем тестостерона
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на шесть месяцев продлил запрет правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о недопуске к соревнованиям спортсменок с повышенным содержанием мужских гормонов.
Об этом сообщает пресс-служба CAS.
IAAF привела научные доказательства того, что у женщин существует прямая зависимость между результатами и уровнем мужских гормонов в организме. CAS счёл недостаточными полученные материалы и приостановил разбирательство на шесть месяцев.
Таким образом, CAS продлил запрет правила о недопуске спортсменок с повышенным тестостероном. В случае отмены IAAF данного правила разбирательство будет прекращено.
Ранее сообщалось, что около 80 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за допинг.
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