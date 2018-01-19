Лидера ралли «Дакар» в зачёте грузовиков Вильягру уличили в нарушении правил

Аргентинский гонщик Федерико Вильягра, выступающий на «Ивеко» в зачёте грузовиков ралли «Дакар», нарушил правила по ходу 12-го этапа гонки.

«Федерико Вильягра имел проблемы с электроникой на своей машине, а также останавливался для замены колеса. То ли просчёт по незнанию, то ли намеренное решение — аргентинец сегодня заправлялся с технички в зоне нейтрализации, что запрещено регламентом соревнований», — говорится в сообщении «КАМАЗ-мастер».

Таким образом, Вильягра получил преимущество в скорости.

В настоящее время ожидается реакция спортивных комиссаров на нарушение регламента со стороны пилота «Ивеко».

Ранее сообщалось, что российский гонщик Эдуард Николаев вернул лидерство в генеральной классификации «Дакара» в зачёте грузовиков.