Российский гонщик Николаев вернул лидерство в генеральной классификации «Дакара» в зачёте грузовиков

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Российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев показал третий результат на 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2018», который проходит по территории Южной Америки.

Победителем этапа стал голландец Тон ван Генугтен на IVECO, а вторым к финишу пришёл чех Мартин Коломы, представляющий команду Tatra.

По результатам этапа Николаев вернул лидерство в генеральной классификации «Дакара» в зачёте грузовиков. Впрочем, россиянин опережает своего ближайшего преследователя, аргентинского пилота Iveco Федерико Вильягру, всего на секунду.

Ранее сообщалось, что 40% участников ралли-марафона «Дакар-2018» сошли с дистанции до начала 12-го этапа гонки.

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