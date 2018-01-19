Российский гонщик Николаев вернул лидерство в генеральной классификации «Дакара» в зачёте грузовиков

Российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев показал третий результат на 12-м этапе ралли-марафона «Дакар-2018», который проходит по территории Южной Америки.

Победителем этапа стал голландец Тон ван Генугтен на IVECO, а вторым к финишу пришёл чех Мартин Коломы, представляющий команду Tatra.

По результатам этапа Николаев вернул лидерство в генеральной классификации «Дакара» в зачёте грузовиков. Впрочем, россиянин опережает своего ближайшего преследователя, аргентинского пилота Iveco Федерико Вильягру, всего на секунду.

Ранее сообщалось, что 40% участников ралли-марафона «Дакар-2018» сошли с дистанции до начала 12-го этапа гонки.