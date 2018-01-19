СМИ: Подписание контракта с форвардом «Арсенала» Санчесом обойдётся «Манчестер Юнайтед» в £180 млн

Нападающий английского «Арсенала» и сборной Чили по футболу Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед», состав которого он должен пополнить во время зимнего трансферного окна.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Соглашение Санчеса с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитано на 4,5 года, а общая сумма сделки составит примерно £180 млн. В эту сумму входят заработная плата футболиста, который будет получать порядка £14 млн за сезон после уплаты налогов, подписной бонус в размере £20 млн, £10 млн агентских выплат, а также различные налоговые платежи.

В качестве компенсации за 29-летнего чилийца, действующий контракт которого с «Арсеналом» истекает ближайшим летом, лондонский клуб получит права на армянского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил возможность перехода Санчеса в «Манчестер Юнайтед».