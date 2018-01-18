«Амур» обыграл рижское «Динамо» и сохранил шансы на выход в плей-офф КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хабаровский «Амур» на выезде обыграл рижское «Динамо» со счётом 4:3.

Автором победной для дальневосточного коллектива шайбы стал канадский нападающий Александр Пикар.

Этот успех позволил хоккеистам «Амура» набрать 78 очков и сохранить шансы на выход в плей-офф КХЛ. Хабаровчане занимают девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, отставая от идущей восьмой «Сибири» на один балл.

Ранее сообщалось, что СКА установил рекорд по проценту набранных очков в регулярном чемпионате КХЛ.