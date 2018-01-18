СКА установил рекорд по проценту набранных очков в регулярном чемпионате КХЛ

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Санкт-петербургский СКА установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту набранных очков в регулярном чемпионате.

За четыре поединка до окончания регулярного чемпионата в активе СКА значатся 134 балла. Даже в том случае, если команда Олега Знарка проиграет все оставшиеся матчи в основное время, она наберёт не менее 78,5% очков в сезоне-2017/18, что станет лучшим результатом в истории лиги.

Предыдущее достижение принадлежало московскому ЦСКА, набравшему 77,2% очков в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что СКА забросил семь шайб в ворота «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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