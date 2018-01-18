СКА забросил семь шайб в ворота «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Четыре шайбы в составе победителей забросил нападающий Николай Прохоркин.
Этот успех позволил армейцам набрать 132 очка и упрочить лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» с 58 баллами в активе идёт 12-м на Востоке.
В других матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 1:0, минское «Динамо» уступило китайскому «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:3, ярославский «Локомотив» в серии буллитов дожал череповецкую «Северсталь» со счётом 6:5, а «Спартак» в московском дерби оказался сильнее «Динамо» — 5:4.
Ранее сообщалось, что жители блокадного Ленинграда произвели символическое вбрасывание перед матчем КХЛ СКА — «Адмирал».