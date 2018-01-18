Жители блокадного Ленинграда произвели символическое вбрасывание перед матчем КХЛ СКА — «Адмирал»
Жители блокадного Ленинграда произвели символическое стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и «Адмиралом» из Владивостока.
Об этом сообщается на официальной странице армейцев в социальной сети Twitter.
Торжественное вбрасывание в этот важный для Петербурга день! Сегодня его произвели жители блокадного Ленинграда, наши почетные гости!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 18 января 2018 г.
Спасибо! #СКААДМpic.twitter.com/epKIjb5iv8
Торжественная церемония была посвящена 75-летней годовщине прорыва советскими войсками блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда.
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