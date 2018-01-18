Жители блокадного Ленинграда произвели символическое вбрасывание перед матчем КХЛ СКА — «Адмирал»

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Жители блокадного Ленинграда произвели символическое стартовое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и «Адмиралом» из Владивостока.

Об этом сообщается на официальной странице армейцев в социальной сети Twitter.

Торжественная церемония была посвящена 75-летней годовщине прорыва советскими войсками блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда.

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