«Барыс» прервал девятиматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ, обыграв «Автомобилист»
Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Роман Старченко.
Прервав девятиматчевую серию поражений, «Барыс» с 67 очками в активе занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ. «Автомобилист», набрав 90 очков, идёт третьим.
В других поединках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» уступил челябинскому «Трактору» со счётом 1:2, а магнитогорский «Металлург» оказался сильнее ханты-мансийской «Югры» — 3:0.
Ранее сообщалось, что «Барыс» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды Линденом Веем.