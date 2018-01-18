«Барыс» прервал девятиматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ, обыграв «Автомобилист»

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский «Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 4:2.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Роман Старченко.

Прервав девятиматчевую серию поражений, «Барыс» с 67 очками в активе занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф КХЛ. «Автомобилист», набрав 90 очков, идёт третьим.

В других поединках игрового дня регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» уступил челябинскому «Трактору» со счётом 1:2, а магнитогорский «Металлург» оказался сильнее ханты-мансийской «Югры» — 3:0.

Ранее сообщалось, что «Барыс» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды Линденом Веем.

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