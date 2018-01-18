ХК «Барыс» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды

Астанинский «Барыс» расторг контракт с канадцем Линденом Веем по обоюдному решению сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

26-летний нападающий не поехал со своим коллективом на последний выездной матч. Позже исполняющий обязанности тренера Галым Мамбеталиев рассказал, что Вей больше не вернётся в состав «Барыса».

Канадец является лучшим бомбардиром команды. В 50 матчах он забил 17 голов и сделал 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом».