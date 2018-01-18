Игнатьев может продолжить работу в одном из клубов РФПЛ

Короткая ссылка
Борис Игнатьев, который 18 января покинул пост вице-президента московского «Торпедо», может продолжить работу в одном из клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Что касается моих дальнейших планов, сейчас говорить о них преждевременно. После вчерашних событий я ещё не получил на руки трудовую книжку. Уже есть предложение от одного клуба РФПЛ, но, кто именно мне сделал предложение, по понятным причинам я говорить не могу», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Он отметил, что, пока ему позволяет здоровье, хотел бы продолжить заниматься футбольной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Игнатьев покинул пост вице-президента ФК «Торпедо» по обоюдному согласию сторон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119