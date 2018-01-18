Первая ракетка мира Халеп вышла в третий круг Australian Open
Румынка Симона Халеп пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче второго круга первая ракетка планеты одержала победу над канадкой Эжени Бушар. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Следующей соперницей Халеп станет американка Лорен Дэвис.
Ранее сообщалось, что Елена Веснина не смогла преодолеть барьер второго круга Australian Open.
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