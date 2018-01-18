Веснина не смогла преодолеть барьер второго круга Australian Open
Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от представительницы Японии Наоми Осаки в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:2.
Следующей соперницей японской теннисистки станет либо австралийка Эшли Барти, либо итальянка Камила Джорджи.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Хуану Мартину Дель Потро во втором круге Australian Open.
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