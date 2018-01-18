Веснина не смогла преодолеть барьер второго круга Australian Open

Россиянка Елена Веснина потерпела поражение от представительницы Японии Наоми Осаки в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:2. Следующей соперницей японской теннисистки станет либо австралийка Эшли Барти, либо итальянка Камила Джорджи. Ранее сообщалось, что Карен Хачанов проиграл Хуану Мартину Дель Потро во втором круге Australian Open.