Организаторы «Дакара» отменили 12-й этап соревнований в зачёте мотоциклов и квадроциклов

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Организаторы ралли-марафона «Дакар» 2018 года объявили об отмене соревнований 12-го этапа в зачёте мотоциклов и квадроциклов.

Как сообщает пресс-служба соревнований, такое решение было принято из соображений безопасности.

Отмечается, что заезды в классах внедорожников, грузовиков и мотовездеходов пройдут по расписанию.

Маршрут 12-го этапа ралли-рейда «Дакар» протяжённостью 522 км пролегает между аргентинскими городами Чилесито и Сан-Хуан.

Ранее сообщалось, что организаторы «Дакара» сняли экипаж «КамАЗ-мастер» с гонки.

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