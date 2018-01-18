Организаторы «Дакара» отменили 12-й этап соревнований в зачёте мотоциклов и квадроциклов

Организаторы ралли-марафона «Дакар» 2018 года объявили об отмене соревнований 12-го этапа в зачёте мотоциклов и квадроциклов.

Как сообщает пресс-служба соревнований, такое решение было принято из соображений безопасности. Отмечается, что заезды в классах внедорожников, грузовиков и мотовездеходов пройдут по расписанию. Маршрут 12-го этапа ралли-рейда «Дакар» протяжённостью 522 км пролегает между аргентинскими городами Чилесито и Сан-Хуан. Ранее сообщалось, что организаторы «Дакара» сняли экипаж «КамАЗ-мастер» с гонки.