Организаторы «Дакара» сняли экипаж «КамАЗ-мастер» с гонки

Организаторы ралли-марафона «Дакар» 2018 года приняли решение снять с гонки экипаж Антона Шибалова, выступающего в зачёте грузовиков за команду «КамАЗ-мастер».

Как сообщает пресс-служба команды из Набережных Челнов, причиной такого решения послужило то, что экипаж после пожара на грузовике, возникшего на старте этапа, принял решение добираться до финиша без взятия нескольких контрольных точек.

Отмечается, что функции «быстрой технички» решением руководителя команды Владимира Чагина возложены на экипаж Дмитрия Сотникова.

До снятия с гонки, экипаж Шибалова занимал 14-е место в генеральной классификации.

Ранее сообщалось, что лидер «Дакара» в классе грузовиков Федерико Вильягра оштрафован, отрыв от Эдуарда Николаева сократился до минуты.