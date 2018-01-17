Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 в триатлоне не был дисквалифицирован за допинг

Стали известны подробности переписки между сотрудником Международного олимпийского комитета (МОК) Паскалем Уэбером, медицинским и научным директором МОК Ричардом Баджетом и главой отдела логистики МОК Шерин Тове-Фами.

В переписке отмечается, что южноафриканец Генри Шуман не заполнил форму, предусматривающую указание применения запрещённых веществ в медицинских целях на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Для борьбы с лихорадкой за месяц до старта спортсмен принимал преднизолон, входящий в число запрещённых препаратов только в соревновательный период. Однако на Играх 2016 года у Шумана не было сертификата терапевтического исключения. Также по нему не заполнили необходимую форму.

Шуман завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года в триатлоне. Дело в отношении Генри так и не было открыто.

Ранее сообщалось, что восемь спортсменов c терапевтическими исключениями на ОИ в Рио не были отображены в ADAMS.