Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016 в триатлоне не был дисквалифицирован за допинг
В переписке отмечается, что южноафриканец Генри Шуман не заполнил форму, предусматривающую указание применения запрещённых веществ в медицинских целях на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Для борьбы с лихорадкой за месяц до старта спортсмен принимал преднизолон, входящий в число запрещённых препаратов только в соревновательный период. Однако на Играх 2016 года у Шумана не было сертификата терапевтического исключения. Также по нему не заполнили необходимую форму.
Шуман завоевал бронзовую награду на Олимпиаде 2016 года в триатлоне. Дело в отношении Генри так и не было открыто.
Ранее сообщалось, что восемь спортсменов c терапевтическими исключениями на ОИ в Рио не были отображены в ADAMS.