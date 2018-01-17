Тренер сборной Иркутской области по лёгкой атлетике: 36 неявок ничего не значат

Старший тренер сборной Иркутской области по лёгкой атлетике Василий Шкурбицкий прокомментировал массовое снятие легкоатлетов с соревнований на турнире в Иркутске после приезда допинг-офицеров.

«Народ это всё раздул. Всего в соревнованиях было почти 600 участников — 538 заявились, и потом ещё дозаявились около 20 «личников». Для такого количества 36 неявок ничего не значат! Это обычная цифра», — приводит слова Шкурбицкого «Чемпионат».

Тренер заявил, что эта история раздута из-за борьбы против допинга.

«Вот если бы человек сбежал с допинг-контроля, если бы пришёл, его бы взяли, а он сбежал, тогда наказывали бы тренера или спортсмена. Людям надо было раздуть, показать, что мы боремся с допингом», — добавил Шкурбицкий.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) изучит причину массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске.