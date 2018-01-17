РУСАДА изучит причину массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске
«Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования. Также всё произошедшее станет поводом для работы работников отдела расследований РУСАДА», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
Представитель РУСАДА также заявила, что снятие с турнира не является нарушением антидопинговых правил Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее сообщалось, что ВФЛА начала расследование в связи с массовым снятием легкоатлетов с турнира в Иркутске.