РУСАДА изучит причину массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что РУСАДА проверит факты массового снятия легкоатлетов с соревнований на турнире в Иркутске после приезда допинг-офицеров.

«Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования. Также всё произошедшее станет поводом для работы работников отдела расследований РУСАДА», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Представитель РУСАДА также заявила, что снятие с турнира не является нарушением антидопинговых правил Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что ВФЛА начала расследование в связи с массовым снятием легкоатлетов с турнира в Иркутске.