Крамник обыграл Свидлера на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

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Российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл соотечественника Петра Свидлера в четвёртом туре соревнований в Вейк-ан-Зее.

Другой представитель России Сергей Карякин сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, а Максим Матлаков обыграл китайского шахматиста Хоу Ифаня.

По итогам четырёх туров в активе Крамника 2,5 очка, Карякин и Матлаков набрали по 2 балла, а Свидлер — 1,5 очка.

Лидируют голландец Анишем Гири и индиец Вишванатан Ананд, в активе которых по 3 очка.

Ранее сообщалось, что РШФ зарегистрировала пятерых кандидатов на пост президента.

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