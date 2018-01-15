РШФ зарегистрировала пятерых кандидатов на пост президента

На пост президента Российской шахматной федерации (РШФ) претендуют пять человек.

Как сообщает официальный сайт организации, в качестве кандидатов зарегистрированы чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член Наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.

Окончательный список претендентов будет сформирован 19 января. Выборы состоятся 3 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с Уэсли Со на турнире в Вейк-ан-Зее.