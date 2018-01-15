Шахматист Карякин сыграл вничью с Со на турнире в Вейк-ан-Зее

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин не сумел обыграть представителя США Уэсли Со в третьем туре соревнований в Вейк-ан-Зее.

Встреча завершилась вничью.

Другие спортсмены из России Владимир Крамник, Пётр Свидлер и Максим Матлаков также провели ничейные партии со своими оппонентами.

После трёх туров Карякин, Свидлер и Крамник имеют по 1,5 очка, Матлаков — одно очко. Лидируют голландец Анишем Гири и индиец Вишванатан Ананд, в активе которых по 2,5 очка.

Ранее сообщалось, что норвежский шахматист Карлсен стал чемпионом мира по блицу.

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