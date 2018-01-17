Роналдиньо завершил карьеру

Легендарный футболист Роналдиньо, известный своими выступлениями за «Барселону» и «Милан», официально завершил карьеру.

«Он остановился. Всё кончено. Мы собираемся сделать что-то большое и красивое после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Организуем несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И конечно же, проведём матч со сборной Бразилии», — приводит Globo Esporte слова брата и агента Рональдиньо Роберто де Ассиса.

Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании и один раз чемпионом Италии. В составе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов 2006 года. В 2005 году был удостоен престижной награды «Золотой мяч».

Со сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года. На его счету 33 гола в 96 матчах за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо намерен баллотироваться в сенат Бразилии.