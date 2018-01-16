«Енисей» проиграл «Ювентусу» в баскетбольной Лиге чемпионов

Красноярский «Енисей» на выезде проиграл литовскому «Ювентусу» в матче 11-го тура группового этапа мужской баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 81:73 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе «Ювентуса» стал Энтони Айрленд, набравший 18 очков. Миндаугас Купсас оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

За «Енисей» 17 очков набрал Энтони Хиллиард,а Мартиньш Мейерс оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов.

Ранее сообщалось, что «Химки» нанесли поражение «Црвене Звезде» в баскетбольной Евролиге.