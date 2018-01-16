Баскетболист Мозгов: сыну в Нью-Йорке не нравится

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов рассказал, как его семья отнеслась к переезду в Нью-Йорк.

«Сыну здесь не нравится. Его несложно понять — всегда веселее и радостнее там, где тепло, солнечно и чисто. Как в Лос-Анджелесе. Да я сам — не скажу, что не люблю Нью-Йорк, но точно в него не влюблён. Серый, хмурый город», — цитирует Мозгова «Советский спорт».

Он также отметил, что ничего особо русского в Нью-Йорке не ощущается, несмотря на то, что владельцем «Бруклина» является Михаил Прохоров.

Ранее Мозгов был обменян в «Нетс» из «Лос-Анджелес Лейкерс».