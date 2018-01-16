Россиянки Вихлянцева и Калинская не смогли выйти во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская уступила итальянке Камиле Джорджи в матче первого круга Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу итальянки. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

В следующем матче Джорджи встретится с победительницей матча Эшли Барти (Австралия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Полоной Херцог из Словении со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Наталья Вихлянцева уступила украинке Лесе Цуренко — 6:3, 3:6, 4:6.

Ранее Мария Шарапова заявила, что получила солнечный удар на Australian Open.