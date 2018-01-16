МОК рассмотрит вопрос использования символики СССР на ОИ-2018

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Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в своё время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — цитирует слова пресс-службы МОК «Р-Спорт».

В связи с отстранением от ОИ-2018 сборной России и запретом российских флагов и гимна на Играх пользователи интернета предложили использовать советскую символику. 

Ранее знаменосец сборной России на ОИ-1994 Сергей Чепиков заявил, что россияне должны нести олимпийский флаг на Играх в Пхёнчхане.

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