«Бостон» уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение от «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счётом 2:3.

Российский нападающий Александр Радулов принёс своей команде второй гол на 29-й минуте. Эта шайба позволила Радулову набрать 40-е очко в сезоне.

Результативными бросками также отметились Стивен Джонс (24-я минута), Эдено Хара (37-я минута), Райан Спунер (52-я минута).

Решающий гол был забит в овертайме: на 63-й минуте победу «Далласу» принёс Тайлер Сегин.

Ранее хоккеист Кросби рассказал, как они с партнёрами хотели бросить шайбу в лоб Яромиру Ягру с целью вернуть его на былой уровень.