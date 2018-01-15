В Госдуме положительно оценили идею проведения ЧМ-2024 по хоккею в Санкт-Петербурге

В Государственной думе России прокомментировали идею проведения чемпионата мира по хоккею 2024 года в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат мира по хоккею — это очень престижное мероприятие. Санкт-Петербург — хоккейный город, в нём любят хоккей. Поэтому лично я вижу в этой заявке только положительные моменты», — приводит комментарий главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризма и делам молодёжи Михаила Дегтярёва «Р-Спорт».

По его словам, помимо популяризации спорта и хоккея позитивным аспектом также станет повышение туристического потока в Санкт-Петербурге.

«Иностранцы пропитываются нашим гостеприимством и уезжают с любовью к России в сердце. А граждане России лишний раз посещают имперскую столицу, прикасаясь к шедеврам культуры нашей страны», — добавил Дегтярёв.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) заявил, что знает о желании России принять ЧМ-2024 по хоккею.