Президент IIHF заявил, что знает о желании России принять ЧМ-2024 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) знает о желании России подать заявку на проведение чемпионата мира в 2024 году.

«Да, мы знаем, что Россия планирует подать заявку. Но мы не в курсе, Санкт-Петербург это или какой-то другой город», — приводит ТАСС слова президента организации Рене Фазеля.

В 2016 году назад Россия принимала чемпионат мира в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может провести чемпионат мира по хоккею 2024 года.