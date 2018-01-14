Президент IIHF заявил, что знает о желании России принять ЧМ-2024 по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) знает о желании России подать заявку на проведение чемпионата мира в 2024 году.

«Да, мы знаем, что Россия планирует подать заявку. Но мы не в курсе, Санкт-Петербург это или какой-то другой город», — приводит ТАСС слова президента организации Рене Фазеля.

В 2016 году назад Россия принимала чемпионат мира в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может провести чемпионат мира по хоккею 2024 года.

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