Санкт-Петербург может провести чемпионат мира по хоккею 2024 года

Санкт-Петербург может стать местом проведения чемпионата мира по хоккею 2024 года.

«В 2024 году хотим провести чемпионат мира в Санкт- Петербурге», — цитирует главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка официальный YouTube-канал ФХР.

Город Санкт-Петербург становился хозяином чемпионата мира в 2000 и 2016 (на пару с Москвой) годах.

Ранее сообщалось, что женский молодёжный чемпионат мира по хоккею в Дмитрове побил европейский рекорд посещаемости.