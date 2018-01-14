Санкт-Петербург может провести чемпионат мира по хоккею 2024 года

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Санкт-Петербург может стать местом проведения чемпионата мира по хоккею 2024 года.

«В 2024 году хотим провести чемпионат мира в Санкт- Петербурге», — цитирует главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка официальный YouTube-канал ФХР.

Город Санкт-Петербург становился хозяином чемпионата мира в 2000 и 2016 (на пару с Москвой) годах. 

Ранее сообщалось, что женский молодёжный чемпионат мира по хоккею в Дмитрове побил европейский рекорд посещаемости.

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