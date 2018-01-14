Женский МЧМ по хоккею в Дмитрове побил европейский рекорд посещаемости

Женский молодёжный чемпионат мира (среди игроков до 18 лет) по хоккею в подмосковном Дмитрове стал самым посещаемым в истории среди подобных турниров, которые проходили в Европе.

ЧМ в Дмитрове посетили 22653 человека. Это рекорд для женских молодёжных чемпионатов мира, которые проводились в Европе. Предыдущее достижение было установлено в 2012 году на ЧМ в Чехии и составило 17490 зрителей, сообщает ТАСС.

В среднем в Дмитрове на матч приходило 1078 зрителей.

Чемпионом мирового первенства стала сборная США, российская команда заняла четвёртое место.

Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что считают женский молодёжный ЧМ в Дмитрове лучшим в европейской истории турнира.