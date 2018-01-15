МПК проинформирует о ходе восстановления ПКР 29 января
Международный паралимпийский комитет (МПК) проинформирует о ходе восстановления статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) на пресс-конференции, которая состоится 29 января.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МПК.
Отмечается, что в пресс-конференции примет участие глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.
Как ранее сообщалось, МПК надеется, что ПКР выполнит оставшиеся условия для восстановления до конца января.
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