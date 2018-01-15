МПК проинформирует о ходе восстановления ПКР 29 января

Международный паралимпийский комитет (МПК) проинформирует о ходе восстановления статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) на пресс-конференции, которая состоится 29 января.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МПК.

Отмечается, что в пресс-конференции примет участие глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Как ранее сообщалось, МПК надеется, что ПКР выполнит оставшиеся условия для восстановления до конца января.