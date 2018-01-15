Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков

Экипаж Дмитрия Сотникова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

Российский экипаж преодолел этап за 4 часа 23 минуты 32 секунды.

Вторым финишировал аргентинец Федерико Вильягра с отставанием в 5 минут 11 секунд. Третьим и четвертым стали россияне Айрат Мардеев (+6.28) и лидер генеральной классификации Эдуард Николаев (+8.33). Ещё один экипаж российской команды под управлением Антона Шибалова (+25.06) финишировал восьмым.

Николаев в общем зачёте лидирует. Вильягра занимает второе место, уступая россиянину 46 минут 25 секунд. Третьим идёт чех Мартин Мацик (+3:29.25).

Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Ранее девятый этап «Дакара» был отменён из-за плохой погоды.