Экипаж Сотникова победил на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков
Российский экипаж преодолел этап за 4 часа 23 минуты 32 секунды.
Вторым финишировал аргентинец Федерико Вильягра с отставанием в 5 минут 11 секунд. Третьим и четвертым стали россияне Айрат Мардеев (+6.28) и лидер генеральной классификации Эдуард Николаев (+8.33). Ещё один экипаж российской команды под управлением Антона Шибалова (+25.06) финишировал восьмым.
Николаев в общем зачёте лидирует. Вильягра занимает второе место, уступая россиянину 46 минут 25 секунд. Третьим идёт чех Мартин Мацик (+3:29.25).
Финиш «Дакара» запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.
Ранее девятый этап «Дакара» был отменён из-за плохой погоды.