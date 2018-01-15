ПСЖ одержал минимальную победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу
«Пари Сен-Жермен» в гостях одержал минимальную победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственый мяч в матче забил Анхель Ди Мария (12-я минуты).
На 91-й минуте с поля удалён был защитник «Нанта» Диего.
После 20 туров ПСЖ идёт на первом месте (53 очка) с 11-очковым преимуществом над ближайшим преследователем «Монако». «Нант» занимает пятое место (33 очка).
Ранее «Монако» и «Монпелье» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
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