ПСЖ одержал минимальную победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу

«Пари Сен-Жермен» в гостях одержал минимальную победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственый мяч в матче забил Анхель Ди Мария (12-я минуты).

На 91-й минуте с поля удалён был защитник «Нанта» Диего.

После 20 туров ПСЖ идёт на первом месте (53 очка) с 11-очковым преимуществом над ближайшим преследователем «Монако». «Нант» занимает пятое место (33 очка).

Ранее «Монако» и «Монпелье» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.