«Монако» и «Монпелье» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу

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В матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» в гостях не смог переиграть «Монпелье».

Встреча завершилась со счётом 0:0.

После 20 туров «Монако» набрал 42 очка и расположился на второй строчке турнирной таблицы французского чемпионата. «Монпелье» с 27 баллами в активе идёт восьмым.

Ранее полузащитник Янн М'Вила перешёл из казанского «Рубина» во французский «Сент-Этьен».

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