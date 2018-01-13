«Монако» и «Монпелье» разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу

В матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» в гостях не смог переиграть «Монпелье».

Встреча завершилась со счётом 0:0. После 20 туров «Монако» набрал 42 очка и расположился на второй строчке турнирной таблицы французского чемпионата. «Монпелье» с 27 баллами в активе идёт восьмым. Ранее полузащитник Янн М'Вила перешёл из казанского «Рубина» во французский «Сент-Этьен».