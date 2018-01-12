М'Вила перешёл из «Рубина» в «Сент-Этьен»
Французский «Сент-Этьен» объявил о подписании контракта с полузащитником казанского «Рубина» Янном М'Вилой.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Подробности соглашения не разглашаются.
Отмечается, что М’Вила договорился с «Рубином» о досрочном расторжении контракта, срок действия которого истекал в 2019 году.
💥 Yann #MVila officiellement stéphanois ! 🔥 #BienvenueYann ➡️ https://t.co/3ouzfcdLmA#ASSEpic.twitter.com/kNM9WO8dkL— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 12 января 2018 г.
М'Вила перешёл в «Рубин» в 2013 году из «Ренна». На его счету 80 матчей за казанский клуб. М’Вила дважды отдавался в аренду — в миланский «Интер» и английский «Сандерленд».
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