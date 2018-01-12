М'Вила перешёл из «Рубина» в «Сент-Этьен»

Французский «Сент-Этьен» объявил о подписании контракта с полузащитником казанского «Рубина» Янном М'Вилой.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Подробности соглашения не разглашаются.

Отмечается, что М’Вила договорился с «Рубином» о досрочном расторжении контракта, срок действия которого истекал в 2019 году.

М'Вила перешёл в «Рубин» в 2013 году из «Ренна». На его счету 80 матчей за казанский клуб. М’Вила дважды отдавался в аренду — в миланский «Интер» и английский «Сандерленд».

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