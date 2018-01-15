«Барселона» выиграла у «Реал Сосьедада», уступая со счётом 0:2 в матче испанской Примеры

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«Барселона» в гостях победила «Реал Сосьедад» в рамках 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонского клуба.

«Реал Сосьедад» повёл в счёте благодаря голам Жозе Виллиана (11-я минута) и Хуанми (34).

Однако «Барселона» не только отыгралась, но и вышла вперёд усилиями Паулиньо (39), Луиса Суареса (50 и 71) и Лионеля Месси (85).

После 19 туров «Барселона» идёт на первом месте (51 очко), а «Реал Сосьедад» — на 15-м (23 очка).

Ранее «Атлетико» одержал минимальную победу над «Эйбаром» в матче 19-го тура испанской Примеры.

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